Ontvoerde vrouw Opmeer gevonden in Duitsland: drie mannen aangehouden

OPMEER - De 22-jarige vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag is ontvoerd uit een vakantiehuisje op een recreatiepark in Opmeer, is terecht. Een Duitse politie-eenheid heeft haar gisteravond bevrijd.

De vrouw is gevonden in de plaats Willich, tussen Venlo en Düsseldorf. Daar heeft de politie ook een verdachte auto aangehouden. Daarin zaten de ontvoerde vrouw en twee mannen. Zij zijn opgepakt en raakten bij de aanhouding lichtgewond, schrijft mediapartner NOS. De Poolse vrouw verkeert in goede gezondheid.

Drie daders

De derde verdachte arresteerde de Duitse politie zaterdagavond na een inval in een appartementencomplex in Bergheim, waar de agenten elf mensen controleerden. De derde verdachte viel daarbij door de mand.

Het gaat in totaal om drie Poolse mannen (26, 27 en 32 jaar). Een van hen zou een vuurwapen hebben gehad.

Bij het vakantiehuisje werd in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 01.10 uur op de deur geklopt. Toen de bewoners opendeden, stonden er enkele mannen voor de deur. Een van hen eiste, onder bedreiging met een wapen, dat de vrouw met hem mee zou komen. De mannen zijn met de vrouw per auto vertrokken. De aanleiding van de ontvoering ligt mogelijk in de relationele sfeer.