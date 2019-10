Trampolinetalent Thalissa (11) geeft springles om reis naar Tokio te betalen

ALKMAAR - Wat kan ik doen om tóch naar het Wereldkampioenschap in Tokio te gaan? Dat vroeg de 11-jarige Thalissa uit Alkmaar zich af, nadat ze hoorde dat ze geselecteerd was om voor Nederland uit te komen op het WK in Japan. Simpel, organiseer trampolineclinics om een ticket bij elkaar te verdienen.

Daarom konden kinderen vandaag les krijgen van de drievoudig Nederlands kampioene, en misschien wel de toekomstig wereldkampioene. Voor dertien euro kon iedereen deelnemen aan Thalissa's 'jump clinic' van een uur. Het geld dat ze vandaag ophaalt gaat allemaal in de pot voor Tokio en ondertussen staat de teller al op 2500 euro.

Topsportstatus geschrapt

Nadat de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) de topsportstatus van trampolinespringen heeft geschrapt valt een groot deel van de subsidies weg. Voor Thalissa betekent dat, dat ze alle kosten voor een deelname aan het WK in Tokio zelf moet betalen.

En daar komt meer bij kijken dan alleen een vliegticket. "Ze heeft een heel kledingpakket nodig, natuurlijk moet het verblijf daar betaald worden en je hebt de wedstrijdkosten nog", vertelt Thea Wijkstra, de moeder van Thalissa. Dat geld heeft de familie van Thalissa op dit moment niet.

Hartverwarmende berichten

vanuit het hele land komen de donaties al binnen op de sponsorwebsite, vaak ook met hartverwarmende berichten. "Die berichten zijn misschien nog wel mooier dan het geld zelf", aldus de moeder van Thalissa. Met drieduizend euro kan Thalissa zelf al naar Tokio, maar het liefste wil ze dat haar moeder ook mee gaat. "Ik heb nog nooit gevlogen en ik ben negen dagen weg. Daarom heb ik liever dat mijn moeder ook meegaat."

Het WK is van 2 december tot en met 9 december in Tokio. Totdat Thalissa vertrekt, eind november, kan je haar nog sponsoren via haar persoonlijke website.