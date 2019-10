Bijzondere historische karaf uit Gouden Eeuw opgegraven op Texel

TEXEL - In Oosterend op Texel is in juni een bijzondere fles gevonden. De karaf werd opgegraven tijdens een archeologisch onderzoek in de Koetebuurt en komt uit de periode 1650-1675.

De karaf werd vermoedelijk gebruikt om wijn in te decanteren, een proces waarbij wijn wordt overgegoten zodat het bezinksel achterblijft. Karaffen als deze worden vaak in museumcollecties aangetroffen, maar worden niet vaak opgegraven. Meestal zijn ze voorzien van een zilveren montuur, welke bij deze karaf ontbreekt.

Het blauwe kunstwerk werd in scherven gevonden, maar is zorgvuldig gerestaureerd. Vermoedelijk werd de fles in Amsterdam, als knooppunt van de glashandel, door een rijk huishouden aangeschaft en is op één of andere manier op Texel terechtgekomen. Daar moet het te pronk hebben gestaan in een eenvoudig huishouden in Oosterend.

Scherven van deze flessen worden zelden gevonden. Deze opgraving is de eerste complete; alleen het zilveren montuur en de stop ontbreekt. Waarom de fles is weggegooid is wel duidelijk: de achterkant is heel hard op de vloer gevallen.