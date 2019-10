Dochters kunstenaar blij met behoud muursculptuur in Santpoort-Zuid: "Fantastisch"

SANTPOORT-ZUID - Nicole en Juliette Karrèr kunnen hun geluk niet op. Ze hebben het 20 meter lange kunstwerk van hun vader René Karrèr op het laatste moment kunnen redden van de sloop. "We zijn trots, en vooral blij."

De zussen Karrèr stapten zaterdagochtend in alle vroegte in de auto vanuit Gouda naar Santpoort-Zuid, waar ze de muursculptuur van de voormalige Dekamarkt nog even willen bekijken voordat het op transport gaat naar een depot in Haarlem. Voldaan kijken ze rond, waar de mozaïek uit midden jaren zestig tussen het puin nog fier overeind staat. "Dit is grandioos", lacht Nicole tegenover NH Nieuws.

Naast haar staat zus Juliette, die er het afgelopen jaar haar missie van had gemaakt om het werk van hun overleden vader (14 augustus 2013, red.) te redden van de sloop. "Ik kreeg een mailtje van een buurtbewoner die schreef dat ze het hier gingen slopen. Toen ben ik in contact gekomen met Norman Vervat van Erfgoedvereniging Heemschut. Hij heeft ons fantastisch geholpen, zonder hem en de hulp van de gemeente Velsen was het niet gelukt", aldus Juliette.

Heemschut

Norman Vervat vrijwilliger bij de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) van Heemschut laat weten verheugd te zijn dat dit werk van de kunstenaar niet verloren gaat. "Het is een befaamd kunstenaar, vooral bekend in Noord-Holland. Er gaat veel naoorlogse kunst zoals dit beeldbepalende werk verloren. Dan is het mooi als je iets kan behouden."

Maandag wordt het werk getransporteerd naar een depot in Haarlem. De herbestemming is nog in onderzoek. Meer informatie over het werk van René Karrèr bekijk je via deze website.