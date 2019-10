Opnieuw tumultueuze uitgaansnacht in Beverwijk: 16-jarige jongen ontkomt aan steekincident

BEVERWIJK - Een 16-jarige jongen uit Heemskerk heeft gisteravond aangifte gedaan van een steekincident op de Van Loenenlaan in Beverwijk. Hij was onderweg naar huis na een avondje uit toen een jongen hem probeerde te steken met een scherp voorwerp.

Het incident gebeurde rond half vier vannacht. Het 16-jarige slachtoffer fietste met twee vrienden over de Van Loenenlaan ter hoogte van de Walvis. Een tegemoetkomende jongen vroeg het groepje om een sigaret, en toen de jongens aangaven dat ze deze niet hadden maakte de dader een steekbeweging met een scherp voorwerp. Het slachtoffer werd niet geraakt.

De jongens konden uiteindelijk ongedeerd wegkomen.

De politie is op zoek naar een jongen tussen de 16 en 20 jaar oud, met een blanke of licht getinte huidskleur. Hij was in het zwart gekleed en fietste op een sportieve fiets, mogelijk een mountainbike.