Ontvoering maakt veel los op recreatiepark Opmeer: "Zoiets mag gewoon niet gebeuren"

OPMEER - De ontvoering op recreatiepark De Dreef in Opmeer maakt vandaag op het park veel los. Vannacht werd een 22-jarige Poolse vrouw onder bedreiging van een wapen ontvoerd uit haar bungalow. Een buurman van de vrouw is bang en wil alleen anoniem reageren. "Ze hebben een vriendin van mij meegenomen", vertelt hij tegen de verslaggever.

Beheerder van het park André Blokker werd vanmorgen vroeg door de politie gebeld dat ze camerabeelden wilden bekijken vanwege een incident op het park. Hij is geschrokken van de ontvoering: "Zoiets mag gewoon niet gebeuren."



Volgens een getuige werd er iets na 1.00 uur door enkele mannen op het huisje geklopt waar de vrouw verbleef. De buurman vertelt dat ze onder bedreiging van een wapen is meegenomen: "Drie mannen kwamen bij haar huis en namen haar mee."



Beheerder André merkt dat er op het park, waar veel Polen wonen, veel gepraat wordt over de ontvoering. "Mensen worden toch een beetje bang, zeker degene die alleen wonen in een bungalow." Daarom wil hij ook zo snel mogelijk met het bestuur om tafel voor maatregelen. "Ik wil kijken of we het hier veiliger kunnen maken voor de bewoners", vertelt hij.De politie laat weten dat de aanleiding van de ontvoering vermoedelijk in de relationele sfeer is en vermoeden dat ze al in het buitenland is. Wel doen ze er alles aan om meer informatie te achterhalen van de ontvoering. "Als mensen iets hebben gezien, moeten ze meteen contact opnemen", aldus een woordvoerder van de politie.