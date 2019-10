'Kick Smit'-bord terug bij voetbalclub HFC Haarlem

HAARLEM - Het weggenomen bord van de Kick Smit-tribune van voormalig voetbalclub HFC Haarlem is weer terug bij de rechtmatige eigenaren. Het bord werd een paar weken geleden gestolen, maar stond vanmorgen voor de deur van een bestuurslid van Stichting HFC Haarlem 1889, Mirjam Blok.

"Het bord stond vanochtend voor mijn deur", vertelt Blok aan NH Nieuws. "Ik heb geen idee wie het terug heeft gebracht maar de stichting is er heel blij mee. Hopelijk komt dat andere bord ook nog terecht."

"Ik ben vanmorgen anoniem gebeld door iemand en die wilde het bord aan ons schenken. Hij had het in goed vertrouwen gekocht van iemand", vertelt Blok."Hij had er geen idee van dat het recent ontvreemd was uit het stadion tot het in de media kwam. Ik heb de man verder niet gezien, hij heeft het langsgebracht toen wij niet thuis waren."