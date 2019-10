Klaar voor de start: Noord-Hollanders kwalificeren zich voor Solar Challenge in Australië

NAARDEN - Een spannende dag vandaag voor de studenten van de TU Delft in het Australische Darwin. Morgen begint daar de Solar Challenge; een race van 3.000 kilometer met zelfgebouwde auto's op zonne-energie. De kwalificatie van vandaag bepaalde de startpositie voor morgenochtend: het wordt plek nummer acht.

En daar zijn de studenten heel blij mee. "We willen nog niet alles geven tijdens de kwalificatie op het racecircuit hier," vertelt Pieter Tolsma uit Naarden. Ze zullen daardoor niet als eerste over de startlijn gaan. "Maar dat is helemaal niet erg, wij gaan bewijzen dat we juist sterk zijn op de weg. Al moeten we dan wel wat meer auto's inhalen aan het begin van de race", aldus Pieter.

NunaX heet de auto van het Vattenfall Solar Team. Zestien studenten van de TU Delft hebben anderhalf jaar lang keihard gewerkt om deze auto te ontwerpen, bouwen en testen. En nu is het dan bijna zover. "Ik kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat ik hier sta," zegt Maxime Croft uit Heemstede. "Ik moet mezelf af en toe even knijpen dat het echt is," beamen meerdere teamleden.

Opladen

De auto weegt slechts 130 kilo en bestaat uit allerlei technische snufjes. Ze rijdt op zonne-energie en een beetje op de wind. Er zit één coureur tegelijk in de auto, andere teamleden bepalen de strategie onderweg. Tijdens de race houden ze bijvoorbeeld nauwlettend het weer in de gaten. Dat bepaalt of ze nog wat harder doorracen, bijvoorbeeld om voor een grote wolk uit te rijden, of juist afremmen om nog even extra op te laden, want elke minuut meer opladen kan het verschil maken.

Crash

Het team heeft zich weer herpakt na de crash van afgelopen week. Tijdens een testrit op het racecircuit in Darwin vloog hun zonnewagen tegen de vangrail aan. "We hebben met man en macht de hele nacht doorgewerkt om de schade te herstellen," vertelt Pieter. "Het was echt even schrikken, maar ik heb vertrouwen in de coureurs dat het tijdens de race helemaal goed gaat komen," zegt Jens Zuurbier uit Weesp.

Morgen gaat de wekker bij de studenten om een uur of 5.00 af. Alle teams verzamelen dan op State Square in Darwin om te beginnen aan de lange tocht naar Adelaide. Ruim 3.000 kilometer geen douche, wc of wifi, maar wel: heel veel zon!

