Opgepakte klimaatactivisten opnieuw gedropt op afgelegen locatie

AMSTERDAM - Door de arrestatie van meer dan 130 klimaatactivisten van Extinction Rebellion is de justitiële keten in Amsterdam opnieuw verstopt geraakt. De arrestanten worden daarom door de politie gedropt op een afgelegen locatie.

Dat gebeurt op grond van een noodbevel van burgemeester Femke Halsema, laat ze weten via haar woordvoerder. "Demonstreren mag, blokkeren niet", aldus Halsema.

Lees ook: Politie pakt 130 milieuactivisten op bij blokkade Blauwbrug in Amsterdam

Eerder deze week werden ook opgepakte activisten 'bestuurlijk verplaatst'. Toen werden ze neergezet in het Westelijk Havengebied. Halsema vond dat bepaald geen perfecte oplossing, zei ze woensdag in de gemeenteraad. Maar "er is geen andere manier om de blokkade snel te beëindigen".