Twee 'zenuwachtige' tieners aangehouden voor overvalpoging op tankstation in Wormerveer

WORMERVEER - Twee 14-jarige jongens uit Zaandam zijn aangehouden voor het mogelijk voorbereiden van een overval op een tankstation in Wormerveer. Het duo maakte niks buit, maar gedroeg zich volgens een medewerkster erg zenuwachtig.

De jongens kwamen gisteravond rond 19.20 binnen in de pomp aan de Kerkstraat. Ze keken steeds nerveus om zich heen. Een medewerkster, die in het beveiligde gedeelte stond, vertrouwde het niet en kreeg het gevoel dat de tieners een overval wilden plegen.

Ze schakelde de politie in, maar de jongens waren al vertrokken. Niet veel later konden ze in de directe omgeving worden aangehouden. Bij fouillering bleek een van hen een mes bij zich te hebben.

De 14-jarigen zijn aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen.

Het is niet voor het eerst dat het Wormerveerse tankstation (mogelijk) doelwit is van overvallers. Op 4 december 2017 werden twee personeelsleden bedreigd. De overvallers maakten honderden euro's en een paar pakjes sigaretten buit.