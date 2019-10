Vrouw onder bedreiging van wapen ontvoerd uit vakantiehuisje in Opmeer

OPMEER - Een 22-jarige vrouw is vannacht onder bedreiging van een wapen ontvoerd van recreatiepark De Dreef in Opmeer. De politie is op zoek naar getuigen.

Volgens een getuige zou er om 01.10 uur op de deur van het huisje waar de vrouw verbleef zijn geklopt door enkele mannen. Hoeveel er precies voor de deur stonden is niet bekend.

Relationele sfeer

Onder bedreiging van een onbekend wapen eisten zij dat het slachtoffer mee moest komen. Zij is samen met de groep in een auto gestapt en meegenomen. Volgens de politie ligt de aanleiding van de ontvoering in de relationele sfeer.

Op het recreatiepark wonen veel Polen. De politie vermoedt dat er een Poolse vrouw is ontvoerd en door onbekenden meegenomen. Vermoedelijk zou ze al in het buitenland zijn. Toch wil de politie alles op alles zetten om meer informatie te achterhalen. "Als mensen iets hebben gezien, moeten ze meteen contact opnemen", aldus een woordvoerder van de politie.