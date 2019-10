Man geslagen bij straatroof in Haarlem

HAARLEM - Een 30-jarige man is vannacht geslagen bij een gewelddadige straatroof op de Prins Bernhardlaan in Haarlem. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer fietste vanuit Amsterdam naar zijn woonplaats toen hij onder het Rottepolderplein werd klemgereden door twee jongens op een scooter. Ze wilden zijn rugtas hebben. Toen hij hem niet wilde afstaan, kreeg hij een paar rake klappen.

De twee daders zijn er uiteindelijk met de tas vandoor gegaan in onbekende richting. De Haarlemmer raakte niet gewond. De politie is de zaak aan het onderzoeken.