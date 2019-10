Verdachte van schietpartij bij McDonald's in Den Helder is 48-jarige man

DEN HELDER - De verdachte die vannacht is aangehouden na een schietpartij op de parkeerplaats van de McDonald's in Den Helder is een 48-jarige man uit Leeuwarden. Drie mannen in een auto raakte gewond. Twee daarvan zijn afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeren buiten levensgevaar.

Dat meldt de politie. De gewonden zijn een 27-jarige man uit de gemeente Hollands Kroon en twee mannen van 24 en 21 jaar uit Den Helder. Een van hen werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel, de andere twee liggen nog in het ziekenhuis.

Lees ook: Drie gewonden na schietpartij in Den Helder

Iets voor twaalf uur werden er meerdere schoten gelost op een auto op de parkeerplaats aan de Verkeerstorenweg. Uit het eerste onderzoek van de politie bleek dat er mogelijk sprake is van twee verdachten. De tweede verdachte is vooralsnog niet door de politie opgepakt. Getuigen worden verzocht zich te melden.

De 48-jarige man, die er na de schietpartij op een motorscooter vandoor ging, zit op dit moment vast.