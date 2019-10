LIVE: NH Events bij bijzondere paardenrit op het strand van Callantsoog

NOORD-HOLLAND - Sinds 2010 loopt een groep van honderden Friese paarden om de drie jaar van Callantsoog naar Huisduinen, en weer terug. Ook vandaag staat die bijzondere tocht op de planning en zijn er maar liefst 450 deelnemers. NH Events is er live bij.

Paardenliefhebbers komen van heinde en verre om deel te nemen aan de strandrit. Er is zelfs een enthousiast echtpaar overgevlogen uit de Verenigde Staten! Het is dan ook een opvallend gezicht: 450 Friese paarden bij elkaar.

Vanmiddag kan je meekijken via de Facebook-pagina van NH Events, of in de stream onder dit bericht: