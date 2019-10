Activisten Extinction Rebellion blokkeren Blauwbrug in centrum Amsterdam: politie grijpt in

AMSTERDAM - De politie heeft vanmorgen ingegrepen bij een blokkade bij de Blauwbrug van de milieuorganisatie Extinction Rebellion. De activisten blokkeren de brug die het Waterlooplein met de Amstelstraat verbindt.

De brug wordt sinds 09.00 uur bezet door tientallen mensen. De politie sommeerde de activisten om de blokkade van de brug op te heffen. Dat deden de activisten van de milieuorganisatie niet, waardoor de politie overging tot arrestaties.

Aangekondigde actie

De milieuorganisatie had afgelopen nacht aangekondigd op drie plekken in de stad de weg te blokkeren. Het gaat om de Blauwbrug, de burg bij de kruising tussen de Nieuwe Herengracht en het Jonas Daniël Meijerplein en het Waterlooplein, voor de Mozes en Aäronkerk.

Tram 4 en 14 rijden om en bus 36 en 66 rijden met vertraging vanwege de blokkade bij de Blauwbrug. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 30 minuten.

Hangmatten

Meerdere schippers melden aan AT5 dat de onderdoorgang van de brug tussen de Prinsengracht en de Leidsegracht ook geblokkeerd is. Op foto's is te zien dat activisten in hangmatten liggen die aan de brug hangen.