Debuut eerste vrouwelijke chef-dirigent bij Radio Filharmonisch Orkest

AMSTERDAM - Karina Canellakis maakt vandaag haar debuut als chef-dirigent bij het Radio Filharmonisch Orkest. De 38-jarige Amerikaanse is de eerste vrouwelijke chef-dirigent bij een Nederlands symfonieorkest. Haar 'inauguratieconcert' is in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam.

Op het programma staan "twee stevige orkestpartituren" van Beethoven en Sjostakovitsj, aldus het Hilversumse orkest op haar website. Het concert begint om 14.15 uur en wordt live uitgezonden op Radio4.

Dat de Amerikaanse per 1 september dit jaar chef-dirigent zou worden, werd in mei 2018 al bekendgemaakt. In maart van dat jaar maakte zij bij het gezelschap haar dirigeer-debuut met werken van Britten, Sjostakovitsj en Beethoven. Voor veel orkestleden was dat aanleiding om te pleiten voor haar aanstelling als chef-dirigent.

In 2016 won Canellakis de Sir Georg Solti Conducting Award, verder stond ze in de afgelopen jaren voor tientallen gerenommeerde orkesten.

Interview

In een interview met tv-programma Nieuwsuur zei Canellakis over dirigeren onder meer: "Het vergt denkwerk, maar het is ook heel lichamelijk. Het vereist veel verbeeldingskracht. Je moet de tijd nemen om goed over de muziek na te denken. En dan bedenk je hoe je dat op heldere wijze op de muzikanten overbrengt, zodat het orkest je in de repetitie begrijpt. Zonder dat je veel hoeft te zeggen."

Dat ze de eerste vrouwelijke chef-dirigent is in Nederland maakt haar "trots en blij". Volgens haar zegt het ook iets over wat er gebeurt in de samenleving, waarbij vrouwen steeds gelijkwaardiger worden aan mannen en "alles kunnen worden wat ze willen".