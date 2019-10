Drie gewonden na schietpartij in Den Helder

DEN HELDER - Bij een schietpartij op de parkeerplaats bij de McDonald's in Den Helder zijn even voor middernacht drie gewonden gevallen.

Iets voor twaalf uur werden er meerdere schoten gelost op een auto op de parkeerplaats aan de Verkeerstorenweg. Daarbij zijn drie slachtoffers gevallen. Zij zijn allemaal naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe ernstig de gewonden er aan toe zijn, is nog niet duidelijk.



De politie heeft al één verdachte kunnen aanhouden. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht.



Over het motief van de schietpartij is nog niets bekend.