Mysterie van de Noordzee opgelost: zeehonden verantwoordelijk voor toename dode bruinvissen op stranden

NOORD-HOLLAND - De laatste jaren spoelen er meer dode bruinvissen aan op de Noordzeestranden, maar een verklaring voor die stijging bleef lang uit. Maar! Wetenschappers van diverse universiteiten in binnen- en buitenland hebben nu ontdekt dat grijze zeehonden daar verantwoordelijk voor zijn. Bovendien zijn die zoogdieren niet alleen gevaarlijk voor bruinvissen: hun bacterie kan ook op mensen worden overgedragen.

Hoewel de onderzoekers in de wonden van de aangespoelde bruinvis-kadavers een bacterie aantroffen die eerder in verband werd gebracht met infecties in mensen die door honden waren gebeten, vormden honden geen logische verdachte. "We achtten het onwaarschijnlijk dat een bruinvis door een hond was gebeten", zegt de Schotse microbioloog daarover. "Vervolgonderzoek wees erop dat de bruinvissen waren aangevallen door grijze zeehonden."

Volgens de onderzoeker leggen bruinvissen soms direct het loodje na een aanval van een zeehond, maar gebeurt het ook geregeld dat de bruinvis de aanval overleeft. Met de beet kan de zeehond wel een bacterie overdragen. "Het lijkt erop dat de bruinvissen de aanval in eerste instantie hebben overleefd, maar later alsnog zijn bezweken aan infecties die ze bij de aanval hebben opgelopen via de bek van de zeehond."

'Langzame, pijnlijke dood'

Volgens Lonneke IJsseldijk, namens Nederland betrokken bij het onderzoek, sterven de gebeten bruinvissen een 'langzame, pijnlijke dood'. Dat er meer bruinvis-kadavers lijken aan te spoelen, heeft volgens haar mogelijk te maken met de uitdijende populatie zeehonden en het groeiende aantal bruinvissen in de Noordzee. "Daardoor komen de soorten elkaar vaker tegen, wat mogelijk een verklaring vormt voor de toegenomen onder bruinvissen na aanvallen van zeehonden, of in ieder geval waarom wij het vaker zien.

Het onderzoek biedt mogelijk ook aanknopingspunten voor onderzoek naar sterftecijfers onder andere zeezoogdieren, want bruinvissen vormen niet de enige prooidieren van zeehonden. Bovendien benadrukt IJsseldijk dat de bacterie niet alleen van zeehonden op andere dieren, maar ook van zeehonden op dieren kan worden overgedragen. "Mensen moeten op hun hoede zijn als ze nieuwsgierige zeehonden tegenkomen op het strand of als ze aan het zwemmen zijn."