Haarlemse 'Sagrada Familia' na renovatie van 20 jaar klaar

HAARLEM - Het project duurde ruim twintig jaar, maar gisteren werd de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem officieel geopend. "De kathedraal is nu echt zoals de architect hem bedoeld heeft", aldus Wim Eggenkamp van Sint Bavo Haarlem.

Gedurende de renovatie was de kerk al open voor publiek, maar werd er steeds gewerkt aan allerlei delen. De glas-in-lood-ramen, het houten orgel, de doopkamer en de unieke trap naar de klokkentoren zijn nu de nieuwe parels van de kerk. Dat leverde het monument aan de Leidsegracht in Haarlem zelfs een Europese onderscheiding op, de Europa Nostra Award. "In deze kerk kan je honderd jaar Nederlandse kunstgeschiedenis zien."

Wim Eggenkamp is voormalig directeur stadsherstel Amsterdam, voormalig Rijksadviseur en de man die de hele restauratie van de Sint Bavo leidde. "We hebben er hard voor gewerkt en ik vind het echt schitterend geworden", vertelt Eggenkamp, die NH Nieuws meeneemt voor een tour door de gerenoveerde kathedraal. "Alle bouwkundige gebreken hebben we aangepakt. Alles was aan een beurt toe."

Sagrada Familia

In 2000 werd begonnen met de renovatie van de kerk. In 2004 werd het Bischopshuis gerestaureerd en vanaf 2010 de rest van de kathedraal. Een behoorlijk ingrijpende klus, die erg doet denken aan de Sagrada Familia, de kathedraal van Gaudi in Barcelona "Deze kerk wordt terecht met de Sagrada Familia vergeleken. We hebben hier een heel bijzondere trap die in Europa tot op heden alleen in Barcelona op deze manier gebouwd is."

Bij Eggenkamp overheerst vooral de 'dankbaarheid' na het afronden van de renovatie. "Het is een onwaarschijnlijke klus geweest. Niet alleen bouwkundig, maar ook om 22 miljoen bij elkaar te krijgen. En het feit dat we een team hebben gehad die allemaal dezelfde koers vaarden, die maakten dat het eindresultaat verbluffend is."