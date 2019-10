Geld buitgemaakt bij overval op schoenenwinkel Heerhugowaard: politie zoekt drie mannen

HEERHUGOWAARD - Er is vanavond een schoenenwinkel overvallen aan de Middenweg in Heerhugowaard. De politie is op zoek naar drie mannen. Zij hebben een onbekend geldbedrag buitgemaakt.

Er is een Burgernet-bericht uitgestuurd en iedereen wordt gevraagd uit te kijken naar de daders. Ze gingen lopend vandoor.

Er zijn geen gewonden gevallen.