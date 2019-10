Snackbar Zaandam overvallen: jonge dader zonder buit op de vlucht

ZAANDAM - Een jonge overvaller heeft vanavond geprobeerd zijn slag te slaan bij een snackbar aan de Zuiddijk in Zaandam.

Hij heeft niets buitgemaakt, maar is nog wel voortvluchtig, aldus een politiewoordvoerder.

Het gaat om een jongen van 1,60 meter à 1,70 meter, zo blijkt uit de Burgernet-oproep. Hij draagt een groene of zwarte gewatteerde jas, een grijze muts en een donkere broek. Hij heeft of had een blauwe tas bij zich.

Wie hem denkt te zien, wordt gevraagd 112 te bellen.