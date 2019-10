AZ-getint Jong Oranje boekt succes in EK-kwalificatie

DOETINCHEM - Jong Oranje heeft in de laatste fase van de EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen van Jong Portugal. In de Vijverberg maakte de ploeg van Erwin van de Looi in de laatste fase van de wedstrijd het verschil: 4-2. Calvin Stengs was de absolute uitblinker met twee assists en een doelpunt, de debuterende Myron Boadu was twee keer trefzeker.

Van de Looi stuurde naast Perr Schuurs (Ajax) en Justin Kluivert (AS Roma) liefst vijf spelers van AZ het veld in: Owen Wijndal, Dani de Wit, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs en Myron Boadu. Na acht minuten deden juist die AZ-ers waarvoor ze in de basis stonden: scoren. Teun Koopmeiners schoot vanuit de tweede lijn en raakte een Portugees been. Calvin Stengs kreeg hem voor zijn voeten, legde hem af op Myron Boadu en het stond 1-0.

Jong Oranje was de eerste helft erg slordig in balbezit, waardoor veel aanvallen vroegtijdig werden gesmoord. Nog voor rust werd het gelijk. De Portugezen brachten Diogo Quieros goed in stelling, waarna de aanvaller kon inkoppen achter doelman Maarten Paes.

Vijf minuten na rust kwamen de Nederlanders weer op voorsprong. Teun Koopmeiners benutte een penalty die was gegeven door een handsbal.

Het was niet de enige penalty die scheidsrechter Roi Reinshreiber gaf. In de 64e minuut mochten de Portugezen namelijk aanleggen vanaf elf meter na een ongelukkige overtreding van Wijndal. Lang leek het op een gelijkspel uit te draaien, totdat Boadu opnieuw toesloeg. Weer was Stengs de aangever, dit keer vanaf de rechterkant. Met een lage, strakke voorzet legde hij de basis voor de 3-2.

Stengs had er nog niet genoeg van, want in de laatste minuut scoorde hij ook nog zelf. Hij kapte na een goede aanval twee verdedigers uit en krulde de bal op gevoel binnen.

Jong Oranje heeft nu zes punten uit twee gespeelde wedstrijden en staat daarmee op gelijke hoogte met Portugal. De groepswinnaar plaatst zich direct voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië, de beste nummers twee moeten zich nog plaatsen via een play-off.

De volgende wedstrijd van Jong Oranje is komende dinsdag in en tegen Noorwegen. Om 18.30 is de aftrap.

Opstelling Jong Oranje: Paes; Zeefuik, Schuurs, Van Drongelen, Wijndal; Reis, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu (Boadu/90), Kluivert (Gakpo/67)

Opstelling Jong Portugal: Costa; Correia, Quieros, Leite, Tavares; Luís (Santos/68), Ferreira, Fernandes; Carvalho, Quina (Jota/46), Leão (Mendes/80)