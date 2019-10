Defect spoor in Schipholtunnel: "Met veel gepuzzel kan maximaal de helft van de treinen rijden"

SCHIPHOL - Door een defect aan twee sporen in de Schipholtunnel rijden er sinds vanmiddag veel; minder treinen van en naar Schiphol. Dat zorgt tijdens deze avondspits op het krappe station Schiphol Airport voor chaotische situaties.

"We zijn met extra mensen op het station aanwezig", laat een NS-woordvoerder aan NH Nieuws weten, "maar het gaat helaas gepaard met overlast." Hoewel de overlast tijdens de spitsuren het grootst, verwacht de vervoerder dat hinder tot 2.00 uur vannacht aanhoudt. "We kunnen met veel gepuzzel maximaal de helft van de treinen laten rijden."

Het defect aan de sporen werd vanmiddag ontdekt door een zogeheten meettrein, schrijft ProRail op haar website. Daarmee werd geconstateerd dat twee van de sporen niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Om het spoor weer veilig te krijgen, moeten onderdelen worden vervangen. "Een van de tunnelbuizen is daarom dicht", aldus de NS-woordvoerder.

Geen vervangend vervoer

De NS zet geen vervangend vervoer in. "Omdat er in een lange intercity duizend mensen kunnen, heb je daarvoor twintig bussen nodig. Daar kunnen we zeker tijdens de spits niet tegenop rijden", tempert de woordvoerder de verwachtingen. Dat er - zoals hij beweert - extra personeel wordt ingezet, wordt door sommige reizigers betwist. Zij spreken van 'totale chaos' en een gebrek aan informatie.

De problemen zijn op z'n vroegst om 2.00 uur vannacht verholpen, liet de NS eerder vanavond weten. Rezigers wordt geadviseerd voor aanvang van hun reis de reisplanner te raadplegen.