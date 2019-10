Zingende boefjes uit 't Gooi: laatste check locatie

AMSTERDAM - In een opvallend gebouw, drijvend op het IJ, moet het concert van de 'zingende boefjes' gaan plaatsvinden. 'Boefje' Joop Tertaas was op slag verliefd op deze locatie. "Uitzicht op het IJ, alles is mooi verlicht en de akoestiek is goed", vertelt Tertaas.

Met nog drie weken te gaan tot het grote concert, werden de laatste dingen op locatie besproken. We kregen een rondleiding van Joop, en natuurlijk kon hij het ook niet laten om even een stukje te zingen:

