Na zestig jaar ontmoet Jan zijn reddende engel Aly: "Ik dacht dat ik zou verdrinken!"

ZAANDAM - Zaankanter Jan Zwart verdronk op 8-jarige leeftijd bijna in de Zaan. Hij werd gered door de destijds 19-jarige Aly Veen Swolfs. Nu, zestig jaar later, ontmoet Jan zijn - nog altijd kranige - reddende engel. “Ik hoorde een vrouw gillen”, vertelt ze voor de camera van NH Nieuws. "Er ligt een kind in het water!"

In gedachten gaat Jan terug naar de betreffende dag in 1959, ""Ik wilde met mijn fiets een boot inhalen, maar ik raakte een richel en verloor de macht over mijn stuur." Hij kwam daardoor ten val, belandde in de Zaan, maar kon niet zwemmen. Hij herinnert nog goed dat hij meerdere keren kopje onder ging en zijn leven in een flits voorbij zag schieten. "Ik dacht dat ik zou verdrinken: dit is het."

Gegil

"Gelukkig was Aly in de buurt. Ze fietste snel op het gegil af. "Ik gooide mijn fiets aan de kant en dook erin." De twee hebben elkaar alleen die dag ontmoet. De vader van Jan heeft haar dezelfde dag geld gegeven om haar te bedanken. "Daar heb ik mooie pumps van gekocht", herinnert ze zich.

Toeval of niet: jaren na zijn redding is Jan zelf redder in nood geworden. Als vliegende dokter heeft hij in Colombia menig mensenleven gered. Aly hoort dat vandaag voor het eerst, want de twee hebben elkaar sinds zijn redding dus nooit gezien.

Pas toen Jan in Nederland terugkeerde, besloot hij Aly te gaan zoeken. Na tien jaar speuren zonder resultaat had hij de hoop eigenlijk al opgegeven, tot hij nog een keer in de archieven dook en haar vond.

Bescheiden

Vandaag zien ze elkaar voor het eerst in lange tijd. Aly realiseert zich dat ze Jans leven heeft gered, maar bescheiden als ze is, voelt ze zich geen held. "Zoiets doe je gewoon."