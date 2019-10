Borden van Kick Smit-tribune HFC Haarlem ontvreemd: "Hebben voor veel mensen emotionele waarde"

HAARLEM - Wie is er vandoor gegaan met het naamsbord van de Kick Smit-tribune van voormalig voetbalclub HFC Haarlem? Stichting Haarlem 1889 vermoedt dat het bord, met nog een ander bord dat boven de ingang van de kleedkamers hing, is gestolen.

Het houten naamsbord van de Kick Smit-tribune hing aan de zijkant van de tribune. Sinds een paar weken is het spoorloos. De fans dachten dat het was verwijderd vanwege werkzaamheden op en rond de tribune. Maar dat is zeer waarschijnlijk niet het geval.

Lees ook: Haarlemse Kick Smit-tribune weer 'veilig', maar voor niemand bereikbaar

Grote waarde

Kick Smit was een legendarische oud-voetballer van HFC Haarlem. De Kick Smit-tribune is de laatst overgebleven tribune van de voormalig profclub. "Voor veel Haarlemmers heeft het bord grote emotionele en historische waarde", legt Jerry Baars van Stichting Haarlem 1889 uit. En dat geldt ook voor het andere verdwenen bord, dat boven de ingang van de kleedkamers hing. "Daar stond '115 jaar HFC Haarlem' op. Het zijn borden die bewaard moéten blijven. Stel dat de laatste tribune ook verdwijnt, dan willen mensen de borden toch graag blijven terugzien op tentoonstellingen."

Het tweede verdwenen bord:







Lees ook: Reünie van 'de Roodbroeken': "Er is maar 1 club aan de káááde, HFC Haarlem is de naam!"

'Vinder wordt erelid'

Baars deed uiteraard navraag bij zowel de beheerder van de tribune als bij de voetbalclub die nog gebruik maakt van de tribune en de omliggende velden, FC Haarlem-Kennemerland. "Ze weten allebei niet wat er met de borden is gebeurd, dus waarschijnlijk zijn ze gestolen." Hij en de andere fans roepen de dader of daders daarom dan ook dringend op om de borden terug te brengen. "Het mag anoniem, desnoods kom ik ze zelf wel ergens ophalen. De eerlijke vinder krijgt in ieder geval meteen het erelidmaatschap bij onze stichting."