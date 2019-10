Let op: S116 Amsterdam-Noord en IJtunnel zijn dit hele weekend dicht

AMSTERDAM - Dit hele weekend is de S116 (Nieuwe Leeuwarderweg) in Amsterdam-Noord in beide richtingen dicht, net als de aansluitende IJtunnel. Het verkeer moet omrijden via de Coentunnel of de Zeeburgertunnel. Dit zorgt mogelijk voor drukte op de Amsterdamse A10-Noord en ook voor sluipverkeer.

De tunnel en de weg zijn van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur dicht, meldt de gemeente Amsterdam.

In de IJtunnel wordt onderhoud gepleegd aan de veiligheidsvoorzieningen, zoals de hulppostkasten met brandblussers en de telefoons. De veiligheidsvoorzieningen bij stroomuitval worden ook getest. En de wanden, ventilatiekanalaen, kolken en goten krijgen een beurt.

Vrachtverkeer van en naar het centrum kan gebruik maken van de S112 (Gooiseweg). De omleidingen zijn op de kaart hieronder te zien.