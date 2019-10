Bedrijven en scholen maken jeugd uit IJmond warm voor techniek: "Goed geld mee te verdienen"

BEVERWIJK - In sporthal De Walvis in Beverwijk presenteerden technische opleidingen en bedrijven uit de IJmond zich deze week aan de schoolgaande ljeugd. Ze laten graag zien dat je van technisch werk lang niet altijd vieze handen krijgt, en dat er bovendien goed geld mee te verdienen valt.

Bij Tata Steel staat ze te springen om nieuwe aanwas. "Tata Steel heeft heel veel banen in de technologie en we hebben een eigen bedrijfsschool die al tachtig jaar bestaat", zegt Hans Nooij van de staalfabriek. "Dat doen we niet voor niets, het is de levensader van het bedrijf. Dus voor een mooie toekomst in de technologie zijn al deze kinderen bij Tata Steel op de goede plaats."

Lees ook: Vijfhonderd kids uit Noordkop bij evenement om techniek te promoten: "Lassen is gewoon top"

Ook het Kennemer College is aanwezig in De Walvis. Docent Huub de Ruiter: "Dit jaar is er heel veel geld vanuit het ministerie naar de vmbo's gegaan. Vroeger was het imago van de vmbo's niet zo goed, maar dat is verleden tijd. Met deze opleiding is goed geld te verdienen."

Let op: verhaal gaat verder onder de afbeelding.





De kinderen van de klassen zeven en acht van het basisonderwijs die vandaag te gast zijn, knutselen er driftig op los. Toch zijn ze niet allemáál van plan voor een loopbaan in de techniek te kiezen. "Ik wil profvoetballer worden", roept er één. "Stewardess", zegt een meisje. Het meest gehoorde antwoord? "Ik weet het nog niet."