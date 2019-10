Rode oortjes door KPN-storing: 'Lekker Gangbangen HD' tussen de kinderfilms

WORMERVEER - Met het schaamrood op de kaken drukte Johan uit Wormerveer vanmorgen de televisie uit. Tussen de kinderfilms die hun interactieve televisie tipte, had zich namelijk nogal een vreemde aanbeveling verstopt: de pornofilm 'Lekker Gangbangen HD'.

Johan en zijn vrouw zaten helemaal niet te wachten op deze hedonistische indringer, want: "Wat als de kleinkinderen dit hadden gezien." Binnen de kortste keren hingen ze aan de lijn met televisieprovider KPN om verhaal te halen.

Lees ook: Geslachtsdeel van pornolegende Ron Jeremy 'gestolen'

"Nou dat was helemaal geen fijn gesprek", vertelt Johan tegen NH Nieuws. "Mijn vrouw werd doorverbonden met zo'n callcentermedewerker en die was zo brutaal om te zeggen dat wij de film waarschijnlijk zelf hadden gedownload. En als wij het niet waren dan waren het de kinderen of de oppas. Iedereen was dus verantwoordelijk behalve KPN. Ik vind dat niet erg kies."

My little Porno

Het stel zegt zeker zes keer met KPN te hebben gebeld voordat er "schoorvoetend werd toegegeven dat het om een storing zou gaan". Volgens Johan werd hem daarnaast bekend dat het om een landelijke storing zou gaan waardoor meer klanten verrast werden met de hyperseksuele natuurfilm tussen hun 'My Little Pony'.

Lees ook: Van deelname aan motorclub tot porno kijken onder werktijd: zo gingen ambtenaren de fout in

Johan en echtgenote hebben in ieder geval een bittere nasmaak aan het voorval: "Zo behandel je je klanten niet. Ik vind eigenlijk dat ze die troep helemaal niet moeten aanbieden. Maar dat is de keuze van KPN, maar ga er dan minstens netjes mee om."

Reactie KPN

"Wij vinden het heel vervelend dat dit is gebeurd", vertelt een woordvoerster van KPN tegen NH Nieuws. "Het is een menselijke fout geweest waardoor de film niet was afgeschermd, zoals normaal met 'volwassen films' wel gebeurt. Daardoor kwam de film tussen de 'normale' onlangs toegevoegde films binnen. Dat ging dus niet alleen maar om kinderfilms."

De woordvoerster benadrukt verder dat de vergissing snel gezien was en binnen een uur was opgelost. Meerdere klanten hebben het probleem gemeld. KPN gaat het proces waardoor deze films gefilterd worden direct herzien.