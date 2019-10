Wijdemeren plaatst bushokje op invalidenparkeerplek, bewoners verbaasd

LOOSDRECHT - Loosdrechters zijn verbaasd: pal voor de deur van de huisartsenpraktijk aan de Eikenlaan is een bushokje geplaatst. Het bushokje blokkeert niet alleen deels de toegang van de huisartsenpraktijk, maar staat ook nog eens op een invalidenparkeerplaats.

Volgens Loosdrechters op social media was de huisartsenpraktijk vanwege een hoge stoep al niet al te best toegankelijk voor mensen met een beperking en dat is er met het bushokje voor de deur ook niet beter op geworden. "En dat in de Week van de Toegankelijkheid", reageert een van de bewoners. "En waar moet ik als invalide nu met mijn auto gaan staan?", vraagt een ander zich af.

De gemeente Wijdemeren laat weten te gaan uitzoeken hoe het zit met het bushokje.