Alarm om vermiste kitesurfer op IJmeer: man aangetroffen op een eilandje

MUIDEN - Hulpdiensten zijn vanmiddag op en boven het IJmeer enige tijd op zoek geweest naar een vermiste kitesurfer. Dat gebeurde nadat een vriend hem uit het oog was verloren en alarm had geslagen.

De reddingboten van de KNRM-teams Huizen-Blaricum en Marken en de Search and Rescue-helikopter van de Kustwacht gingen naar de man op zoek. Niet veel later werd hij aan de westkant van het eiland 't Hooft - tussen Muiden en Muiderberg - aangetroffen. Hij is 'in goede gezondheid', meldt de Kustwacht op Twitter.