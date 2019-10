Ouders gaan Jens van Solar Team aanmoedigen in Australië: "Ik wil er bij zijn om hem te steunen"

WEESP - Jens Zuurbier uit Weesp is een van de knappe koppen die meedoet aan de Solar Challenge in Australië. Anderhalf jaar lang heeft hij zich volledig gefocust op het bouwen van de zonneauto. Zijn ouders vliegen hem achterna om hem aan te moedigen. "Ik wil daarbij zijn, hij leeft daar zo lang naartoe", aldus zijn moeder Ellen. "Maar ook om hem te steunen."

Techniek zit bij Jens in het bloed. "Hij kan goed structuur aanbrengen, was gek op wiskunde en natuurkunde", vertelt zijn moeder. Het was voor hen dus ook geen verrassing dat hij werkbouwtuigkunde ging studeren en solliciteerde bij het zonneautoteam. Ze weet nog goed dat hij hoorde dat hij was aangenomen. "Dat was op de verjaardag van z'n vader. Iedereen was erbij, het was zo leuk."

Maar Jens heeft er een hoop voor moeten opgeven. Zo missen z'n vrienden hem en heeft hij z'n ouders weinig gezien het afgelopen jaar. Maar ze sleepten hem erdoorheen wanneer het nodig was. "Één keer merkte ik dat hij van slag was. Toen zei hij ook: 'als dit elke keer zo is dat we voor een deadline tot diep in de nacht moeten doorwerken, dan vind ik dat best pittig'."

Na keihard werken is de zonneauto af en klaar voor de race in Australië die dit weekend van start gaat. Afgelopen week was er wel een kleine tegenslag toen de auto tijdens een testrit in de vangrail reed. "De WhatsApp-groep waarin alle ouders zitten ontplofte", vertelt de vader van Jens. De schrik zat er goed in, maar na een nacht hard doorwerken is de auto hersteld en gaan Joost en Ellen met een gerust hart richting de andere kant van de wereld.

