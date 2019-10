Velsen wil oplossing voor gedwongen vertrek woonbootbezitters: "Bereid te kijken naar compensatie"

VELSEN-NOORD - De gemeente Velsen onderzoekt alternatieve ligplaatslocaties voor de woonboten die per 1 maart 2023 moeten vertrekken uit het Binnenspuikanaal en de 3e Rijksbinnenhaven. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van NH Nieuws. "Door in gesprek te gaan met de bewoners hoopt het college tot een minnelijke oplossing te komen."

In totaal moeten negen woonbootbezitters hun plek voor 1 maart 2023 hebben verlaten. De gemeente wijst naar het bestemmingsplan in het gebied bij het sluizencomplex, dat niet zou toelaten om er te wonen. Bewoners - die er soms al meer dan 40 jaar wonen - vermoeden echter dat het te maken heeft met de aanleg van het Windpark Spuisluis; zes grote windturbines op steenworp afstand van de woonboten. Tot frustratie van de bewoners is er na jaren nog steeds geen regeling of alternatieve ligplaats voor ze gevonden.

Antwoorden

NH Nieuws vroeg de gemeente of het denkbaar is om alsnog tot een regeling of compensatie te komen met de bewoners. In overleg met Rijkswaterstaat en de provincie antwoordt de gemeente Velsen: "Het college is niet verplicht tot een financiële compensatie. Wij zijn echter wel bereid te kijken of wij de woonbooteigenaren een compensatie kunnen geven voor het verwijderen van hun woonboot." En: "Door in gesprek te gaan met de bewoners hoopt het college tot een minnelijke oplossing te komen. Het college heeft aangeboden alternatieve ligplaatslocaties te willen onderzoeken op haalbaarheid."

Geert en Betty Hendriksma reageren gelaten op de antwoorden van de gemeente. "Eerst zien, dan geloven. De wethouder had één alternatief aangedragen. Dat is door zijn eigen ambtenaar weer van tafel geveegd. Niet haalbaar was het antwoord, met de aanvulling dat ze ook niets verplicht zijn. Het zijn lieve praatjes, maar de betrouwbaarheid ligt op de bodem van Noordzeekanaal", aldus de bewoners van de woonboot in de Rijksbinnenhaven.

Zenuwen

Ook raadslid Peter Stam wil eerst actie zien. "Dit duurt maar voort", vertelt hij. "Als dit werkelijk zo is waarom is er dan dan nog nooit iets mee gedaan. Als deze driehoek (gemeente Velsen, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland, red.) zich echt gaat inspannen, dan moet het toch snel geregeld zijn? Het is nu tijd voor actie, want je kan deze mensen moeilijk nog drie jaar in de zenuwen laten zitten."

Tot 1 maart 2023 is er in het gebied een gedoogconstructie van kracht.