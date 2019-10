Vechtersbazen weten van geen ophouden: bestuurder gaat man te lijf met stalen neus bij stoplicht

AALSMEER - Via Dumpert zijn heftige beelden opgedoken van een vechtpartij op de snelweg in de buurt van Aalsmeer. Op de video is te zien hoe de bestuurder van een auto meerdere keren wordt geslagen door een man terwijl hij op de grond ligt. De agressieveling bleef doorslaan totdat hij door omstanders weg wordt getrokken. Ook daarna sluimert de ruzie nog lang door omdat de vechtersbazen van geen ophouden wisten.

Het is onduidelijk wat er aan de matpartij voorafging, maar het gaat flink mis wanneer twee auto's stoppen voor een rood stoplicht. De man die eerst uitstapt begint direct te tieren en via het zijraam de bestuurder van een andere auto te belagen. Als de man uitstapt is het helemaal los. Man één een trekt een schoen uit en houdt deze dreigend in de lucht terwijl zijn tegenstander om de auto heen loopt.

Lees ook: VIDEO: Man mishandelt bestuurder auto voor stoplicht

Stalen neus

Er vallen rake klappen over en weer. Totdat man twee op de grond valt en aan de genade van man één is overgeleverd. Waarschijnlijk droeg de agressor schoenen met stalen neuzen (hij draagt ook werkkleding van een bekend sloop- en funderingbedrijf). In zijn andere hand lijkt hij als wapen een moersleutel aan een touw vast te houden. Hij geeft het slachtoffer er meerdere klappen mee in het gezicht. Omstanders rennen op dit moment op het duo af en probeert ze uit elkaar te halen. Dit lukt maar half. Uiteindelijk moeten er drie omstanders aan te pas komen om de boel te sussen.

Geen aangifte

De politiewoordvoerder was niet op de hoogte van het bestaan van de videobeelden, maar laat weten dat het lastig is voor agenten om iets te doen als er geen aangifte van incidenten als deze wordt gedaan.