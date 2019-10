Afvalraper Dirk uit Purmerend krijgt landelijke prijs voor duurzaamheid

PURMEREND - Trots pakt hij de prijs van het dressoir en zet het voor hem op tafel. Gisteravond werd Dirk Groot, alias de Zwerfinator, gehuldigd als de nummer één van de Duurzame 100 van dagblad Trouw. "Nou, ze hebben mij uitgekozen omdat ik een aantal concrete resultaten heb gehaald. Dus het is een eer en ik heb het niet zien aankomen."

Al vijf jaar raapt Dirk zwerfafval in bosjes, bermen en op straat. Blikjes, plastic flesjes en frietbakjes. Maar daar blijft het niet bij. "De laatste drie jaar registreer ik alles: breng in beeld wat er ligt, waar het ligt en waar het vandaan komt. En dan kijken of je patronen kunt ontdekken en oplossingen kunt zoeken."

Papier

Hij pakt twee plastic snoeppapiertjes op: "Die liggen dus overal. We hadden er 16.000 gevonden en vastgelegd op een kaart. Toen zijn wij naar de fabrikant gegaan en die heeft beloofd om binnen ze binnen een jaar van papier te maken." Binnenkort gaat dat gebeuren en mede daarom heeft Dirk de duurzaamheidsprijs gekregen.

Dirk is blij dat hij een concrete bijdrage levert aan een schoner milieu en ziet dat de consument en de politiek overstag gaan. "Zo komt er nu bijvoorbeeld statiegeld op plastic flesjes en blikjes."