Verdachte pedofiel uit Haarlemmermeer opgepakt voor vertrek naar Filipijnen

HAARLEMMERMEER - Een 55-jarige man is opgepakt in zijn huis in Haarlemmermeer, omdat het Openbaar Ministerie denkt dat hij naar de Filipijnen wilde reizen om jonge meisjes seksueel te misbruiken.

De man wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij zou zich al vaker in Thailand en de Filipijnen hebben vergrepen aan kinderen.

Het huis van de man is doorzocht. Daarbij zijn computers, cd's, dvd's en mobiele telefoons in beslag genomen. Het OM kan nog niet zeggen wat daarop is aangetroffen. Ook vonden rechercheurs meer dan 70.000 euro aan contant geld in het huis.

Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat hij kinderen in Nederland heeft misbruikt.