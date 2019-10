Regen, windstoten en vakantieverkeer zorgen voor vroege 'vrijmispi'

NOORD-HOLLAND - Het weer belooft vanmiddag en vanavond onstuimig te worden en doordat in het zuiden van het land de herfstvakantie is aangebroken, belooft de avondspits druk te worden. Of om met Rijkswaterstaat Verkeersinformatie te spreken: "We zijn er op tijd bij met de #vrijmispi."

Automobilisten moeten dan ook rekening houden met vertragingen, zo wordt er aangekondigd:

Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgekondigd in Noord-Holland, omdat er zware windstoten tot wel 90 kilometer per uur kunnen voorkomen.