Kartkampioen Jordy (20) kanshebber op WK in Italië: 'Texelse Max Verstappen' wil alleen maar winnen

TEXEL - Je zou hem de Texelse Max Verstappen kunnen noemen, Jordy Westerlaken uit Den Burg. In september werd de 20-jarige kartcoureur Nederlands kampioen in Eindhoven. Volgende week reist hij met zijn vader, tevens monteur en coach naar Italië voor het WK karten. "Verschil met Max is dat ik minder impulsief ben en meer bedachtzaam. Maar de wil om te winnen zit er bij mij ook heel erg in."

Voor Jordy Westerlaken begon het allemaal op de kleine, bochtige baan aan de rand van Den Burg op Texel. Als 10-jarige ging hij met zijn vader mee en was -ie direct fanatiek "Op woensdagavond reed ik eindeloos rondjes op de baan. Ik wilde steeds snellere tijden neerzetten. En mijn vader stond geduldig in de pits. Als ik met wedstrijden niet won, zat ik nog lang te mokken in de kart. De wil om te winnen zat er van jongs af aan al in. Niet alleen met karten, maar ook met voetbal en ganzenborden. Heb ik van mijn vader", lacht Jordy.

Sponsor

Vader Danny Westerlaken is eigenaar van het grootste verwarmingsinstallatiebedrijf op Texel. CVI sponsort de kart van Jordy. Danny gaat al die jaren trouw met zijn zoon op pad. Eerst op Texel en later naar de professionele banen in Brabant en België. "Ja, dat zijn lange ritten vanaf Texel. Maar dan heb je ook tijd genoeg om te bespreken wat er goed en slecht ging."

Zo'n ritje is leuker na winst dan na verlies, gaat vader Danny verder. Over het algemeen is hij erg trots op zijn zoon. "We hebben er keihard voor gewerkt de afgelopen jaren. Soms denk je wel eens: 'gaat het nog gebeuren?'. Maar dit jaar loopt alles gesmeerd. Ik zorg ervoor dat de wagen piekfijn in orde is, en Jordy maakt het af op de baan."

Lange rechte stukken

Wouter Kuip van Karting Texel vertelt dat de baan op het eiland een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het succes van Jordy. "De baan op Texel is klein en heeft veel bochten. Als je hard gaat is het best een moeilijke baan. Je leert er goed sturen. Ik heb gezien dat veel Texelse rijders het aan de overkant goed doen. Want als je het op de Texelse kartbaan goed doet, dan is een professionele racebaan vaak makkelijker. Er zijn veel meer lange rechte stukken. Als je op de Texelse baan goed kan rijden, kun je overal goed rijden."

Toch wil hij het uitzonderlijke talent van Jordy niet afzwakken. "Jordy heeft er samen met zijn vader de afgelopen jaren zo hard voor gewerkt. Hij rijdt nu snaarstrak." Kuip schat de kansen van Jordy op het Wk karten in Italië straks hoog in. "Alle tachtig coureurs rijden met hetzelfde materiaal daar. Iedereen heeft gelijke kansen. En Jordy is gewoon in topvorm."

Uitzonderlijke talenten

Zit er voor het Texelse karttalent dan net als Max Verstappen ooit deed een overstap naar de Formule 1 in? Zowel Jordy als vader Danny schat die kans niet zo groot. "Alleen heel uitzonderlijke talenten worden gevraagd door de grote teams. Als je het zelf wil doorstoten naar de Formule 1 moet je wel heel veel geld meenemen en een groot bedrijf achter je hebben. Dat hebben wij niet en zo'n bedrijf is er op Texel ook niet", zegt vader Danny met een glimlach. "Dit is ook al heel mooi."

Het WK karten wordt van 19 tot en met 26 oktober verreden op het circuit van Sarno in Italië.