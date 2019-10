Eigenaar Larense winkel na ramkraak: "Ze waren razendsnel, met zeker acht man"

LAREN - Hij is flink geschrokken, maar vooral heel erg boos. De eigenaar van de Larense winkel, waar vannacht een ramkraak is gepleegd, kan er met zijn hoofd niet bij dat criminelen zijn winkel in puin hebben gereden. "Ik vraag me echt af waarom. Ze hebben geen idee wat voor schade ze hiermee aanrichten", vertelt hij.

De ramkraak werd vannacht rond 3.00 uur gepleegd. De daders ramden met de auto de pui van de winkel en zeker zestig dure jassen mee.

Lees ook: Flinke schade aan winkelpand Laren na ramkraak met auto

De ravage was vanmorgen nog enorm. De hal van de winkel, dat luxe sportartikelen verkoopt, ligt nog vol met glasscherven. Het rolluik van de winkel ligt in stukken op de grond, bovenop de beveiligingspoortjes. Een meter verderop zie je goed waar de auto tot stilstand is gekomen. Door het remmen van de auto is de lak van de vloer gesleten. "Je ziet echt voor honderden euro's aan schade op de grond liggen. Kijk nou, zo kan ik toch geen klanten verwelkomen", wijst de eigenaar naar de berg met troep in de gang. "Ik ben echt boos. We zijn nu druk bezig met de verzekering. We willen dit natuurlijk zo snel mogelijk allemaal verhelpen, maar dit zorgt voor flinke rompslomp."

Artikel gaat verder onder de video.



Razendsnel

Toen de ramkraak vannacht plaatsvond, lag de eigenaar van de winkel thuis te slapen. De alarmcentrale belde hem wakker. "Er was wat gebeurd, vertelden ze. Ik ben razendsnel naar de winkel gereden, maar de daders waren toen al lang gevlogen en de politie was er al. Het moet ook echt heel snel gegaan zijn."

Acht daders, meerdere auto's

Volgens de eigenaar waren de daders zeker met acht man en meerdere auto's. Hij heeft zijn camerabeelden inmiddels kunnen bekijken. "Ze moeten hebben geweten waar ze moesten zijn en wat er te halen viel. Van de zeker acht daders zijn er misschien twee met de auto de winkel binnen gereden. Ze hebben daarna heel snel zestig jassen meegenomen en zijn daarna op de vlucht geslagen. Hun vluchtauto stond voor de winkel te wachten, volgens mij waren er zelfs meerdere auto's. Ze moeten dit echt goed gepland hebben. Ik vraag me ook echt af of ze wel gevonden worden."

Bovenbuurvrouw

De bovenbuurvrouw vertelt dat ze niets gemerkt heeft, ondanks het flinke kabaal dat de plofkraak veroorzaakt moet hebben. "Ik ben er echt doorheen geslapen. Toen ik vanmorgen wakker werd zag ik de troep en was de politie nog druk bezig om onderzoek te doen. Het is echt een drama. Ik hoop dat de daders snel gepakt worden."