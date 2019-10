Vanaf vanmiddag code geel in verband met harde windstoten

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgekondigd in Noord-Holland, omdat er zware windstoten tot wel 90 kilometer per uur kunnen voorkomen.

Vanaf 14.00 uur zal het harder gaan waaien, maar met name de Waddeneilanden zullen last hebben van de hevige wind. In de rest van de provincie zijn er windstoten tot ongeveer 80 kilometer per uur te merken.

Rond middernacht neemt de windkracht weer af.