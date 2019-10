Heemsteedse poging Guinness Book of Records te halen met onderwaterhockey

HEEMSTEDE - Met minimaal honderd man onder water hockeyen met een puck van een kilo. Als dat aantal zwemmers morgenavond wordt gehaald, krijgt de Heemsteedse Reddingsbrigade een vermelding in het Guinness Book of Records.

Voor de loodzware opgave hebben zich meer dan honderd deelnemers gemeld. "Dus als die allemaal komen opdagen hebben we aan die voorwaarde voldaan. Ik denk dat we het record gaan halen", zegt Boudewijn Possel van de Reddingsbrigade.

Continu doorspelen

Strijdtoneel is zwembad Groenendaal in Heemstede. Publiek is welkom wanneer de hockeyers vanaf 18.45 uur continu gaan doorspelen tot ongeveer 20.45 uur. "Dat wordt een lange pot onderwaterhockey. We spelen de hele tijd door met groepjes van zes."

Nog geen record

Er staat nog geen record vermeld in het Guinness Book of Records. Die organisatie heeft bepaald dat minimaal honderd deelnemers mee moeten doen. Twee officials houden de recordpoging in de gaten. "We spelen niet om een duurrecord. Dan zouden we 24 uur door moeten gaan en dat is onmogelijk. Mensen krijgen het te koud wanneer ze langere tijd in het water liggen. De voorwaarde is nu dat elke zwemmer minimaal tien minuten aan het onderwaterhockey mee moet doen."

Kijk hier voor een uitleg over onderwaterhockey:

Volgens Boudewijn Possel is onderwaterhockey een pittige sport. "Een heel zware sport omdat je een heel goed uithoudingsvermogen moet hebben. Het gaat om een rare combinatie: je adem inhouden en tegelijk zwemmen en hockeyen."

Puck van een kilo

Het gaat om een wedstrijd van 6 tegen 6 zonder keepers. De spelers proberen met een klein hockeystickje een puck van ongeveer 1 kilo over de bodem van het zwembad in doelbakken te krijgen. "Het is lastig communiceren onder water dus spelers moeten goede afspraken maken over hoe te spelen. Ik vind het een best gecompliceerd spel."

Continu komen er nieuwe groepjes van zwemmers, gekleed in zwemkleding een snorkel en een stick in het water. En dat urenlang achter elkaar. En daarna vieren dat er een nieuw wereldrecord staat.