Autistische Kees tekent niet van echt te onderscheiden Johan Cruijff Arena na: "Het was een verschrikkelijk werk"

AMSTERDAM - Is het een foto of niet? Bovenstaand plaatje van de Johan Cruijff Arena is bijna niet van echt te onderscheiden, maar toch is het een tekening van de hand van Kees Momma. De man uit Wassenaar bekend van de veelbesproken en bekroonde documentaire Het Beste voor Kees en hij schreef boeken over zijn autisme. In de nieuwe docu wordt Kees meegenomen naar het in zijn ogen overweldigende stadion en krijgt een opdracht: teken een foto van de Arena na.

Tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door gisteren toonde Kees gisteren in de studio aan het publiek zijn getekende versie van het stadion. Hij deed er zo'n zes en een halve week over en het resultaat is verbluffend echt. De autistische man heeft namelijk één groot talent: het één-op-één natekenen van gebouwen. "Het was een verschrikkelijk werk en de moeilijkste opdracht die ik ooit heb aangenomen", legt Kees uit aan tafel.

Het tekenen van de Johan Cruijff Arena was niet zomaar een tekenopdracht. Het idee is namelijk om de nieuwe documentaire Kees Vliegt Uit, waar op dit moment nog aan gewerkt wordt, in première te laten gaan in het grootste stadion van Nederland.

Crowdfunding

Sinds Kees een bekend figuur is geworden, wordt hij op de voet gevolgd door inmiddels meer dan 60.000 mensen. Om iets voor al die volgers terug te doen, moet de film grootst in première gaan. Een tegenprestatie moet wel zijn dat de volgers van Kees de docu steunen via crowdfunding. "De Arena heeft al toegezegd heel enthousiast te zijn", laat documentairemaker Monique Nolte weten. "We zouden het Guinness Book of Records met de première halen."

Cadeau

De mensen die de funding steunen, krijgen de bijzondere tekening van Kees cadeau. Zelf is hij blij met het resultaat, maar helemaal perfect is het volgens hem niet. "Ik kwam er na een tijdje achter dat de verhoudingen niet klopten. Er ontbreken een aantal stoeltjes, waardoor de constructie niet klopt", zegt Kees met een behoorlijk chagrijn aan tafel. De tekening klopt voor 97 procent."

Bekijk hieronder het fragment: