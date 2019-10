Celstraf van 12 maanden geëist tegen Enkhuizer medicijnhandelaar

ENKHUIZEN - De Officier van Justitie heeft gisteren in de rechtbank van Alkmaar een celstraf van 12 maanden geëist tegen de 51-jarige Arnoud L. uit Enkhuizen. De Enkhuizer zit vast voor in het bezit zijn van en het handelen in medicijnen. Naast de celstraf wil de OvJ ook dat L. daarnaast nog minimaal één jaar naar een afkickkliniek gaat voor zijn verslaving aan medicijnen.

De celstraf die is geeist, is met de aftrek van voorarrest van de 168 dagen dat L. al vastzit sinds zijn aanhouding. "Ze willen dat mijn client eerst nog zes maanden de cel ingaat en daarna start aan zijn verblijf in de afkickkliniek. Dat is uitzonderlijk. Ik zou liever zien dat hij direct de kliniek in kan. Dat is ook wat hij wil", vertelt L. zijn advocaat Hugo ter Brake aan NH Nieuws.

Daarnaast geeft Ter Brake aan dat hij tijdens de behandeling van deze zaak graag had gezien dat de farmaceutische instellingen ook waren meegenomen in een onderzoek. "Het gaat niet om illegale geneesmiddelen, ze zijn niet nagemaakt. Deze middelen moeten van de fabriek af toch de markt op komen, en nu is de verkoper de dupe en van de mensen achter de schermen hoor je niets."

Over twee weken is de uitspraak in de zaak tegen Arnoud L. in de rechtbank van Alkmaar.