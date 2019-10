Lange file op A4 door ongeluk bij Hoofddorp: twee rijstroken dicht

HOOFDDORP - Automobilisten die vanochtend via de A4 naar Amsterdam moeten rijden, moeten rekening houden met een flinke vertraging van meer dan een half uur. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken bij Hoofddorp afgesloten.

Rijkswaterstaat laat op Twitter weten dat het om een ongeluk gaat waarbij vijf auto's betrokken zijn. De schade lijkt mee te vallen. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Een berger is op dit moment bezig om auto's weg te slepen. Het is nog onduidelijk wanneer dit klaar is. De vertraging loopt langzaam op.

Op de A8 van Westzaan naar Zaanstad-Zuid lijkt het vanochtend ook mis te gaan. Door drukte op de weg moeten automobilisten rekening houden met een vertraging van ongeveer een kwartier.