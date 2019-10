Flinke schade aan winkelpand Laren na ramkraak met auto

LAREN - Op de Brink in Laren is vannacht een ramkraak gepleegd bij een kledingwinkel. In de straat reed een auto door de glazen pui van de winkel.

Volgens een getuige zouden daarna meerdere daders tientallen dure merkjassen hebben meegenomen, waarna ze in de richting van de A1 zijn gevlucht.

Tekst gaat door onder video



De schade aan het pand is flink: de voorgevel van de winkel is er compleet uitgereden door de zwarte wagen.

De politie kon vanmorgen nog niet vertellen of er al zicht was op de daders.