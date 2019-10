Auto crasht tegen reclamebord in Amsterdam

AMSTERDAM - Een auto is vannacht op het Mosplein in Amsterdam tegen een reclamebord geknald. Op foto's is te zien dat er niks van het bord over is. Ook de auto heeft veel schade. Beide inzittenden zijn met de schrik vrijgekomen.

Een getuige weet te melden dat het voertuig vermoedelijk uit de bocht is gevlogen. Het is niet duidelijk hoe dit is gebeurd. De auto is total loss verklaard en is weggesleept door een berger.

In de buurt zijn door de politie twee tanks gevonden. Het is niet bekend van wie die afkomstig zijn. De twee inzittenden zijn meegenomen door de politie.