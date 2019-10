Lijnbus belandt in water bij Zwaag

ZWAAG - Aan het Westerkrabhoofd in Zwaag is vanmorgen in alle vroegte een lijnbus in het water beland.

Dat gebeurde rond 6.00 uur. Waarom de bus van de weg raakte, is niet bekend. Op dat moment zaten er behalve de buschauffeur geen andere passagiers in het voertuig.

De bestuurder is uit het water gehaald en maakt het goed, meldt de politie.