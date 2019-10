Kleine brand in kamer verzorgingstehuis Hilversum

HILVERSUM - Aan de van Riebeeckweg is vanavond een brand uitgebroken in verzorgingstehuis Gooiers Erf. Het brandje woedde in een kamer, maar was al snel uit.

De Veiligheidsregio kan bevestigen dat er een kleine brand was ontstaan in één van de kamers. Deze was echter al snel uit.

Er is niemand gewond geraakt bij de brand. Op dit moment wordt het pand geventileerd omdat er rook vrijkwam bij de brand.