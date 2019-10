Bouwers zetten stap bij zeesluis IJmuiden

IJMUIDEN - Ook de tweede deurkas van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is succesvol afgezonken en ligt op zijn definitieve positie. Dat melden de bouwers, BAM en VolkerWessels. Het gaat om een belangrijke stap in wat voor de twee bedrijven de laatste jaren een hoofdpijndossier is geworden.

Om ruimte te bieden aan de steeds grotere zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de grootste zeesluis ter wereld. Bij het project was eerder sprake van een grote constructiefout. De deurkas van het binnenhoofd, waar de sluisdeura an de zijde van het kanaal en de reservedeur in komen, bleek niet stijf genoeg.

Dit probleem werd getackeld door het aanbrengen van extra wapening in de wanden van het caisson en het plaatsen van tijdelijke tussenwanden. Maar BAM en VolkerWessels hebben extra veel kosten moeten maken. Volgens de huidige planning varen de eerste schepen begin 2022 door de nieuwe zeesluis.