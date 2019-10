Opnieuw Perzische kat gedumpt: 'Jonkie is uitgedroogd en zit vol met klitten'

AMSTERDAM - De Amsterdamse Dierenambulance heeft opnieuw een gedumpte kat moeten redden. Hij werd achtergelaten in een mandje en heeft veel pijn door een prolaps (uitwendig stuk endeldarm).

De kat - wederom een Pers - is gevonden in de Speelmanstraat in de Amsterdamse wijk Slotermeer. Daar bleek het dier enorm uitgedroogd te zijn en onder de klitten te zitten. "Alles op alles om het diertje van de dood te redden", meldt de Dierenambulance.

Jonkie

Inmiddels is de Perzische kat omgedoopt tot Lievie. Het gaat volgens medewerkers nog om een 'jonkie'. Hoewel de kat in zijn korte leven al een hoop heeft meegemaakt, zou hij nog steeds erg lief zijn. "We hebben een traan gelaten, want het went niet!" De politie is dan ook op de hoogte gesteld van het voorval.

De Hugo Verwijskliniek, waar de kat naartoe is gebracht, laat weten dat de toestand van Lievie inmiddels weer stabiel is. Momenteel verblijft hij in het dierenasiel.